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والسكرتير العام يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين

محافظ الفيوم يستقبل مدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى للاستثمار فى المدن

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:05 م
محافظ الفيوم يستقبل مدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى للاستثمار فى المدن جانب من اللقاء
الفيوم رباب الجالي

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استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الدكتور فليتش لودنجوباردى مدير الوكالة الايطاليه للتعاون التنموى والوفد المرافق له وحضر اللقاء المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعه، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك فيما بينهم وإقامة وتطوير مشاريع خاصة بالرى والمخلفات الصلبه والمواد البلاستيكية التى تضر بالصحة والاهتمام بالمرأة الريفية واتاحة فرص عمل للشباب بالاضافة إلى التركيز على مشروع النظافة .

وعقب اللقاء تفقد محافظ الفيوم ومدير الوكالة الايطالية والوفد المرافق مشروع إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للرى بترعة بحر بيهمو ومشروع تحسين الانتاجية المائية وتطوير الرى الحقلى.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات الرى التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الايطالية بمركزى اطسا وسنورس تخدم 6 آلاف فدان على بحر أولاد محمد واولاد بيهمو من هذة المشروعات تقليل الهدر فى مياة الرى الحقلى الأمر الذى ساهم فى زيادة انتاجية المحاصيل.

من جانب آخر عقد اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة نائبا عن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والمصالح ومديرى العموم وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن فرع المجلس القومى للمرأة، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، للاستماع لشكاوى المواطنين وتقديم الحلول المناسبة لها .

تم خلال اللقاء تكليف مسئولى التضامن الإجتماعى بتوفير المعاشات والمساعدات المادية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية نظراً لظروفهم الإجتماعية الصعبة، كما كلف بعض الجمعيات الأهلية بدراسة عمل مشروعات صغيرة وترخيص أكشاك لبعض الأسر لمساعدتهم على الحياة،كما كلف مجلس مدينة الفيوم بدراسة توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه مسئولى القوى العاملة بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بالقطاع الخاص، لعدم وجود اى مصدر دخل يساعدهم على ظروف المعيشة.

 

 

 


وكالة التعاون التنموي

مياه الرى بالفيوم

الوكالة الايطالية‏

المخلفات الصلبه

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