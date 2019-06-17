محافظ الغربية يحيل 40 طبيبا و6 من أطقم التمريض بمستشفى كفر الزيات للتحقيق

حيث تفقد مستشفى كفر الزيات العام للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واطلع على دفاتر حضور وغياب الأطباء والممرضين ، ووجه وكيل وزارة الصحة بإحالة 40 طبيبا غائبا و6 من أطقم التمريض للشئون القانونية لغيابهم عن العمل دون إذن مسبق وليس لديهم إجازات عارضة والإفادة بما تم خلال 48 ساعة.

كما التقى بالمواطنين المترددين على المستشفى الذين اشتكو من استخدام بودر البيكربونات فى الغسيل الكلوى بديلاً عن الكبسولات، وأصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة الصحة بتوجيه السياسة العلاجية إلى توفير كبسولات الغسيل بديلاً عن بودر البيكربونات وخلال لقائه بالمواطنين وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالسير فى إجراءات صرف معاش تكافل لـ3 مواطنين نظراً لظروفهم المعيشية.

وتابع جولته بالمستشفى بتفقد وحدة الغسيل الكلوى التى تخدم 199 مريضا، وتضم 38 ماكينة غسيل كلوى وأصدر تكليفاته المشددة بعمل الصيانة الوقائية لجميع ماكينات الغسيل كل يوم بعد انتهاء العمل وإثبات حالتها فى سجلات موثقة للتأكيد على صلاحية ماكينات الغسيل للعمل فى اليوم التالى.

وأثناء لقائه بأحد المرضى الذى اشتكى من وضعه فى الغرفة المخصصة للمرضى المساجين فعلى الفور وجه بتحويل طاقم التمريض المسئول عن ذلك إلى التحقيق.