سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 04:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يقيل مدير مستشفى أبو حماد المركزى بسبب الإهمال

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:58 م
محافظ الشرقية يقيل مدير مستشفى أبو حماد المركزى بسبب الإهمال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إقالة مدير مستشفى "أبو حماد" المركزي، بسبب الإهمال والتقصير في العمل وتدني مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، وعدم التزام الأطباء وطاقم التمريض بمواعيد العمل الرسمية، خلال جولة مفاجئة على المستشفى.
 
 
جاء قرار الإقالة بعد تلقى المحافظ شكوى من أحد المواطنين تفيد بإنقطاع التيارالكهربائي لمدة ساعة ونصف، والتباطؤ في تشغيل مولدات الكهرباء البديلة بالمستشفى، وعدم تعامل إدارة المستشفى بالطريقة المناسبة لحل الأزمة، حيث تسبب الانقطاع في التيار الكهربي في تعطل العمل بوحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة، ليأمر المحافظ بإقالة مدير المستشفى وإحالة المتورطين في هذه الواقعة للتحقيق.
 
 
وإطمئن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى بالمستشفى، واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لهم، موجهًا إدارة المستشفى بحسن استقبال المرضى وذويهم وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، مشدداً على ضرورة الإلتزام بمواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية المستخدمة بوحدة الغسيل الكلوي وكافة أقسام المستشفى للحفاظ على صحة وسلامة المرضى.
 

محافظ الشرقية

اقالة مدير مستشفى

اهمال وتقصير فى العمل

تدنى مستوى الخدمات الصحية

اهمال طبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة