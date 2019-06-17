محافظ الشرقية يقيل مدير مستشفى أبو حماد المركزى بسبب الإهمال

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إقالة مدير مستشفى "أبو حماد" المركزي، بسبب الإهمال والتقصير في العمل وتدني مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، وعدم التزام الأطباء وطاقم التمريض بمواعيد العمل الرسمية، خلال جولة مفاجئة على المستشفى.

جاء قرار الإقالة بعد تلقى المحافظ شكوى من أحد المواطنين تفيد بإنقطاع التيارالكهربائي لمدة ساعة ونصف، والتباطؤ في تشغيل مولدات الكهرباء البديلة بالمستشفى، وعدم تعامل إدارة المستشفى بالطريقة المناسبة لحل الأزمة، حيث تسبب الانقطاع في التيار الكهربي في تعطل العمل بوحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة، ليأمر المحافظ بإقالة مدير المستشفى وإحالة المتورطين في هذه الواقعة للتحقيق.

وإطمئن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى بالمستشفى، واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لهم، موجهًا إدارة المستشفى بحسن استقبال المرضى وذويهم وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، مشدداً على ضرورة الإلتزام بمواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية المستخدمة بوحدة الغسيل الكلوي وكافة أقسام المستشفى للحفاظ على صحة وسلامة المرضى.