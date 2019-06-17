محافظ الدقهلية: مراجعة القيمة الإيجارية للمنشآت والمشروعات بالقرى والمدن

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم مع الدكتور محمد القيسونى مساعد الأمين العام لمتابعة المشروعات القومية، بحضور المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات.

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتدقيق فى حصر حالات التعديات على أملاك الدولة والأراضى وتحديد خطة زمنية للازالة وعرض معوقات الازالة ،وشدد على سرعة إجراءات تقنين أوضاع المواطنين وحصر عدد طلبات التقنين وعدد الذى تم تقنينه على أن يتم الرد خلال 48 ساعة على أصحاب طلبات التقنين.

وأبدى محافظ الدقهلية استياءه من بطء الاجراءات المتخذة من قبل إدارة الأملاك قائلا "قاعدين تعملوا ايه " وأين عمل اللجان التى تم تشكيلها لتقنين الاوضاع وشدد على سرعة انهاء الإجراءات بعد التسعير وتدقيق البيانات .

وطلب شاروبيم من مدير الشئون المالية والإدارية بمراجعة كافة القيم الايجارية للمنشآت والمشروعات المملوكة للمحافظة وتحديد قيمة الايجارات لإعادة تقديرها فهى بثمن بخس وتهدر مئات الملايين من الجنيهات وقال اكتشفت أن محلات قيمتها الايجارية جنيه واحد.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتم تطوير 5 ميادين عامة بالمنصورة وتجرى دراسة تطوير باقى الميادين فيها ومختلف المدن بعد الانتهاء من تحديد التصميمات.

وحول طلاء الواجهات أوضح شاروبيم أنه سيتم اختيار لجنة من جامعة المنصورة "كلية التربية النوعية " تقوم بدراسة وتحديد الألوان أو التصميمات التى يتم استخدامها وقال أنه ليس بالضرورة أن يكون اللون واحد فى كل المناطق وأشار أنه يتمنى أن تكون الواجهات "لوحة فنية" على أن يتم فى مرحلة لاحقة تحديد لون الواجهة كشرط لاستخراج رخصة البناء.

ومن جانبه قال الدكتور محمد القيسونى أنه لابد من عرض حجم الأعمال وما تم تنفيذه وقيمته والمتبقى منها وقيمة الإيرادات والانفاقات وما هى المعوقات التى تواجه او تعطل عمليات التنفيذ معبرا عن تقديره لجهود محافظ الدقهلية فى مختلف القطاعات.