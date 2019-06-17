سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 01:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الاسكندرية يوقع اليوم إتفاقية تعاون مع إقليم " بروفونس " بفرنسا

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:00 ص
محافظ الاسكندرية يوقع اليوم إتفاقية تعاون مع إقليم " بروفونس " بفرنسا الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يوقع الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، اليوم الاثنين ، ورينو موزولييه رئيس اقليم " بروفونس" بجنوب فرنسا " إتفاقية تعاون ، لتجديد اتفاقية التعاون التي تم توقيعها عام 2002 بين الإقليم والمحافظة ، وذلك تأكيدا على استمرار الرغبه فى التعاون وعقب توقيع الاتفاقية يعقد مؤتمرا صحفيا من الجانبين داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية.

ويضم إقليم " بروفونس " كلا من  نيس وكان ومرسيليا و اكس اون بروفونس وغيرها من المدن الكبرى.

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية قد التقى مؤخرا مع  جون رواتا نائب عمدة مارسيليا للعلاقات الدولية، وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين ، ورحب المحافظ بكافة أعمال التعاون بين مدينتي الإسكندرية ومارسيليا خاصة  في مجال السياحة والفنون والتعليم والآثار والمكتبات وغيرها.


الاسكندرية

مارسيليا

فرنسا

تنشيط السياحة

محافظ الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة