محافظ الاسكندرية يوقع اليوم إتفاقية تعاون مع إقليم " بروفونس " بفرنسا

الإسكندرية - جاكلين منير

يوقع الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، اليوم الاثنين ، ورينو موزولييه رئيس اقليم " بروفونس" بجنوب فرنسا " إتفاقية تعاون ، لتجديد اتفاقية التعاون التي تم توقيعها عام 2002 بين الإقليم والمحافظة ، وذلك تأكيدا على استمرار الرغبه فى التعاون وعقب توقيع الاتفاقية يعقد مؤتمرا صحفيا من الجانبين داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية.

ويضم إقليم " بروفونس " كلا من نيس وكان ومرسيليا و اكس اون بروفونس وغيرها من المدن الكبرى.

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية قد التقى مؤخرا مع جون رواتا نائب عمدة مارسيليا للعلاقات الدولية، وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين ، ورحب المحافظ بكافة أعمال التعاون بين مدينتي الإسكندرية ومارسيليا خاصة في مجال السياحة والفنون والتعليم والآثار والمكتبات وغيرها.