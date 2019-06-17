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محافظ الإسماعيلية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام والمدارس الفنية

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:30 م
محافظ الإسماعيلية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام والمدارس الفنية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

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اعتمد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي.
 
وقال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 220 درجة.
 
وأضاف، قبيصى أن تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي الجديد، حيث تحددت نسبة ودرجات الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني "صناعي – زراعي – تجاري" ومدارس التعليم والتدريب المزدوج حيث بلغ الحد الأردني للالتحاق بمدرسة تكنولوجيا المعلومات 245 درجة والصناعي جميع التخصصات 220 درجة، مشيرًا إلى أن قبول الطلبات بالمدارس ابتداء من يوم الثلاثاء 1يوليو 2019.
 
الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والمدارس الفنية (1)
الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والمدارس الفنية (1)

الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والمدارس الفنية (2)
الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والمدارس الفنية (2)

 


تنسيق الثانويه العامة

محافظه الاسماعيليه

تنسيق الثانويه

الثانويه العامه

تنسيق الثانويه العامه فى الاسماعيليه

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