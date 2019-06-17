محافظة الاسكندرية : وضع خطة زمنية لرفع كفاءة شارع باكوس حتى الكيلو 21

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الاسكندرية فى بيان صادر منذ قليل عن رفع كفاءة شارع المكس و الاستعداد لتصريف مياه الامطار فى موسم الشتاء القادم

حيث كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع رؤساء الأحياء المعنية وإدارة المرور بالإسكندرية لوضع برنامج ومخطط زمني للبدء في أعمال رفع كفاءة شارع المكس بالكامل من بداية كوبري التاريخ القباري وحتي الكيلو 21.

كما تابع محافظ الإسكندرية أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي للرصف بالمحافظة للعام المالي الحالي 2018 / 2019. وذلك خلال الإجتماع الدوري الذي عقده للوقوف علي الأعمال المنفذة وأعمال إعادة الشيء لأصله على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية.

وشدد " قنصوه " علي ضرورة أن تكون أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله على جودة عالية ومطابق للمواصفات. كما أكد علي ضرورة أن يتم تخطيط جميع الشوارع علي نفس معايير الجودة لافتا أننا نعمل علي إرجاع الإسكندرية الي رونقها المعهود.

من جهه أخرى تابع المحافظ خلال الإجتماع المشروعات الجاري تنفيذها لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار والصرف الصحي حيث تم متابعة ما تم من إجراءات بمناطق الإقبال والفنون الجميلة وباكوس لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار والصرف الصحي بهم. وكذلك تم الوقوف علي المشروعات المقترحة والتي يتم التنسيق فيها مع الجهات المعنية والمتخصصة لتفادي وقوع أي أزمة ناتجة عن نوات الأمطار استعدادا لموسم الشتاء القادم.

و من جانب أخر شن حى العامرية اول غرب الاسكندرية ، حملة مسائية مكبرة بقيادة العميد فادى وديع نقولا رئيس حي العامرية أول

حيث تم مساء اليوم الأحد القيام بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية علي المخالفين بشارع الشرقاوي وشارع الجمهورية وشارع أسماء وطريق الخدمات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وقرار المجلس التنفيذي بالمحافظة بتوقيع الغرامات الفورية علي المقاهي والمحلات المخالفة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق