مجلس دول التعاون الخليجى يبحث خطة عمل مشتركة مع نيوزيلندا

كتب محمد تهامى زكى

بحث الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجى، بمقر الأمانة العامة بالرياض، مع سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو والوفد المرافق له خطة العمل المشترك بين المجلس ونيوزيلندا التى تتضمن التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بالإضافة إلى مفاوضات التجارة الحرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تم خلال اللقاء مناقشة مقترح نيوزيلندا بشأن التعاون فى مجال تعزيز قدرات الاستجابة للكوارث وإدارة حالات الطوارئ.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، إن مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها وخطة العمل المشترك تهدفان إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين وسبل دعمها وتطويرها من خلال المشاورات السياسية والتعاون الاقتصادى والتواصل بين الشعوب.

وناقش الجانبان الخطوات التى اتخذتها نيوزيلندا فى أعقاب الاعتداء على مسجد فى مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا فى شهر مارس 2019.