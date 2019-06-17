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مجلة إيطالية تبرز نقل أثمن قطع "توت عنخ آمون" الأثرية للمتحف المصرى الكبير

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:20 م
مجلة إيطالية تبرز نقل أثمن قطع "توت عنخ آمون" الأثرية للمتحف المصرى الكبير توت عنخ أمون وزوجته
كتبت فاطمة شوقى

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نشرت مجلة "أفريقيا ريبيستا" الإيطالية تسجيل فيديو عن بدء نقل أثمن القطع الأثرية المصرية "توت عنخ آمون" من المتحف المصرى القديم إلى المتحف المصرى الكبير، الذى سيفتتح العام المقبل بالقرب من أهرامات الجيزة.

 

وقالت المجلة، إن المتحف المصرى الحالى،الذى يقع فى قلب القاهرة فى ميدان التحرير، سيتم ترميمه بالكامل، ولكن هذا الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا، ومجهودات كبيرة، للحماية من اعمال النهب والتهريب للآثار المصرية أثناء نقلها.

 

وأشارت المجلة، إلى أنه تم تمويل أعمال البناء والتأهيل بمنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 3.1 مليون يورو وبدعم من كونسورتيوم الذى يضم خمسة متاحف أوروبية بما فى ذلك المتحف البريطانى واللوفر، ويأمل المسئولون أن يصبح المتحف الجديد موقعًا لليونسكو.

 

وستشمل إعادة الهيكلة الأولية للمتحف المصرى إعادة عرض العديد من المعارض بالقرب من المدخل، ونقل مقابر تانيس الملكية إلى المكان الذى أخلته مجموعة توت عنخ آمون.

 


مصر

المتحف المصرى

المتحف المصرى الكبير

توت عنخ آمون

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