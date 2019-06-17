متحدث نووى إيرانى: سنتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المسموح به خلال 10 أيام

رويترز

قال متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الاثنين إن طهران ستتجاوز الحدود المتفق عليها دوليا لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال 10 أيام لكنه أضاف أنه لا يزال هناك وقت أمام الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووى.

وقال المتحدث بهروز كمالوندى للتلفزيون الرسمى "رفعنا وتيرة التخصيب إلى أربعة أمثالها بل وزدنا على ذلك فى الآونة الأخيرة حتى نتجاوز حد 300 كيلوجرام خلال عشرة أيام.

وأضاف "لا يزال هناك وقت... إذا ما تحركت الدول الأوروبية".

كانت إيران قالت إنها ستحد من التزامها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى عالمية عام 2015 احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات عليها العام الماضي.