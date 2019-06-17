ما هو معدل النبض الطبيعي للشخص ومتى يحتاج رعاية طبية

كتبت إيناس البنا

يتراوح معدل النبض الطبيعي للشخص البالغ بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة، وفقًا لما نشره موقع " Medical News Today"، وقد يزيد هذا المعدل مؤقتًا أو ينقص اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك النشاط البدني ودرجة حرارة الجسم والحالة العاطفية.

لا يتغيرمعدل النبض فقط استجابة للعديد من العوامل الداخلية والخارجية المختلفة، ولكنه يختلف أيضًا باختلاف العمرواللياقة البدنية، فعلى سبيل المثال، يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي لحديثي الولادة بين 70 و 190 نبضة، في حين أن معدل ضربات الرياضيين الذين تدربوا على نطاق واسع يمكن أن يصل إلى 40 نبضة في الدقيقة.



معدل النبض معدل النبض

ومع ذلك، في كثير من الحالات تعد معدلات النبض خارج القاعدة علامات على وجود مشاكل صحية، فيجب أن يسعى الأفراد للحصول على تقييم طبي إذا انخفضت معدلاتهم في أي من الطرفين، خاصة إذا صاحب الانخفاض عدة أعراض أخرى، مثل الإغماء أو الدوار أو ضيق التنفس.

قد يكون لدى الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية انخفاض في معدل ضربات القلب، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو في حالة صحية سيئة قد يعانون من ارتفاع في معدل ضربات القلب، حتى عند الجلوس.



معدل نبض القلب معدل نبض القلب

هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على معدل ضربات القلب، فيمكن أن تتسبب درجة حرارة الهواء والرطوبة في زيادة معدل النبض، وكذلك العواطف والضغط، أيضا الوقوف يمكن أن يسبب ارتفاع في معدل ضربات القلب لبضع دقائق، و تناول أدوية الغدة الدرقية أكثر من اللازم يمكن أن يسبب أيضا ارتفاع في معدل النبض.