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ما هو حامض الستريك وكيف يؤثر على وظائف الجسم

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:00 ص
ما هو حامض الستريك وكيف يؤثر على وظائف الجسم ما هو حمض الستيريك واهميته للجسم
كتبت إيناس البنا

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يوجد حامض الستريك بشكل طبيعى فى ثمار الحمضيات وبعض أنواع التوت، ويوفر دعمًا مهمًا لنظام المناعة والعناصر الغذائية الأساسية.

يوجد حمض الستريك، الذى يسمى أيضًا حمض الأسكوربيك في الليمون والجريب فروت والبرتقال وبعض أنواع التوت مثل التوت البرى والفراولة، وعلى الرغم من أنه حمض ضعيف نسبيًا إلا أنه يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الإنسان وفقًا لموقع "everydayhealth".

حمض الستريك
حمض الستريك

 

يحتوي حامض الستريك على العديد من خصائص مضادات الأكسدة ما يجعله مفيدًا لمكافحة نزلات البرد والفيروسات وغيرها من الأمراض، كما  يدعم الوظيفة المناعية للجسم عن طريق زيادة إنتاج الخلايا المضادة للأمراض، ويضاف عادة إلى المكملات الغذائية مثل أقراص فيتامين C، وأدوية البرد والإنفلونزا لتخفيف الأعراض المرتبطة بهذه الأمراض.

يعد حامض الستريك من العناصر الغذائية المهمة، ولكنه لا ينتج بسهولة من قبل الجسم، ويجب تناوله من خلال الأطعمة الحمضية، فيمكن أن يساعد حامض الستريك في منع نمو الفطريات والبكتيريا، حيث يضاف إلى الكريمات المضادة للفطريات الموضعية وبعض المضادات الحيوية الموصوفة نتيجة لذلك.

اطعمة تحتوى على حمض الستيريك
اطعمة تحتوى على حمض الستيريك

 

الأطعمة التى تحتوى على حمض الستريك

الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من حامض الستريك تشمل جميع الفواكه الحمضية وخاصة الليمون والجريب فروت والبرتقال، يمكن أن تحتوي الفواكه الأخرى، والطماطم، والنبيذ، والخبز المخمر، والجبن، والحلويات الحامضة والمشروبات الغازية أيضًا على كميات كبيرة من حامض الستريك.

يلعب حامض الستريك دورًا مهمًا في استقلاب البروتين والدهون والكربوهيدرات في الجسم إلى طاقة قابلة للاستخدام. كما أنه يخدم وظيفة حيوية في العظام، وتحديد حجم بلورات الكالسيوم.

 


حامض الستريك

الحمضيات

الليمون

استقلاب البروتين

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