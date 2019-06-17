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مايا مرسى: المرأة المصرية تحلم بزيادة نسبة مشاركتها فى المجالس المحلية لـ35%

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:18 م
مايا مرسى: المرأة المصرية تحلم بزيادة نسبة مشاركتها فى المجالس المحلية لـ35% مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب على عبد الرحمن

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أكدت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن تقدم المجتمعات ورقيها يقاس بمدى مشاركه للمرأة فى جميع الفعاليات، وتتوقف هذه المشاركة، على ما يتيحه لها المجتمع من مشاركة، قائلة: "فى الواقع تعيش المرأة المصرية عصرا يتيح لها المجتمع المشاركة فى جميع الحقوق سواء سياسية أو اجتماعية وغيرها".

وأضافت الدكتورة مايا مرسى فى كلمتها اليوم، باجتماع أعضاء شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا REFEL، التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، أن المرأة المصرية، وإن كان الدستور منحها الحق فى المشاركة فى المجالس المحلية، بنسبة 25%، إلا أنها تحلم فى زيادة هذه النسبة لتكون 35%.

وأشارت رئيس المجلس القومى للمرأة، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمرأة المصرية، وتمكينها ، قائلة: "فى عهد الرئيس السيسى استطاعت المرأة أن تكون محافظا حيث تولت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، واستمرارا لذلك أيضا وصلت الدكتورة منال عوض محافظا لدمياط، بالإضافة إلى تعيين 5 سيدات فى منصب نائب محافظ".

 

 


القومى للمرأة

تمكين المراه فى مصر

محافظ دمياط

شبكه النساء المحليات

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