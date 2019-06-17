لو دمك "سميك".. قد تكون معرض للجلطات والسكتات القلبية

كتبت إيناس البنا

كثافة الدم العالية هى الحالة التى ينتج فيها الجسم الكثير من خلايا الدم الحمراء، مما يسبب سماكة الدم ويزيد من احتمال حدوث تجلط الدم.

وقد تتسبب تلك الحالة فى تخثر الدم بسهولة أكبر، وتوجد احتمالية لانسداد تدفق الدم عبر الشرايين والأوردة، ووفقًا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم الأمريكى " NHLB" فإن هذا قد يؤدى إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأوضح تقرير لموقع المعهد إن سماكة الدم تمنع تدفق الدم بالسرعة التي يمر بها الجسم كما تفعل عادة ، مما يعني أن الأعضاء لا تحصل على الأكسجين الذي تحتاج إليه، وقد تحدث مشاكل بما في ذلك الألم الشديد أو الانزعاج في الصدر أو قصور القلب.



نوبة قلبية

ولاحظ الموقع أن جلطات الدم ضرورية عندما يتعلق الأمر بوقف النزيف ، لكن الجلطات الدموية غير الطبيعية تسبب نوبات قلبية وسكتات دماغية ومشاكل طبية خطيرة أخرى ، مثل الخثار الوريدي العميق.

وقد لا يكتشف الشخص أو الطبيب بالفحص العادى أعراض سماكة الدم، ولكن يمكن اكتشاف ذلك أثناء إجراء اختبارات الدم الروتينية، وهناك بعض الأدوية ، مثل الأسبرين التي تجعل جلطات الدم أكثر أو أقل عرضة للحدوث.