لو بتعانى من نقص الصفائح الدموية.. نصائح لزيادة عددها

كتبت إيناس البنا

لزيادة عدد الصفائح الدموية، يحتاج الشخص إلى معالجة السبب الأساسي لنقص الصفيحات فى البداية، فعلى سبيل المثال إذا نشأت قلة الصفيحات بسبب الإصابة، فإن علاج تلك الإصابة يمكن أن يرفع عدد الصفائح الدموية.

لرفع عدد الصفائح الدموية للشخص، يجب على الأطباء إيجاد ومعالجة السبب وفقًا لذلك، في بعض الحالات تسبب بعض الأدوية انخفاض مستويات الصفائح الدموية، ويعالج الأطباء هذا عن طريق تبديل الأدوية، أو تناول المريض فيتامين B12 أو حمض الفوليك لتشجيع إنتاج الصفائح الدموية.

في بعض الحالات، يمكن للمرضى انتظار ارتفاع عدد الصفائح الدموية، فمثلاً المرأة الذي يعاني من نقص الصفيحات بسبب الحمل تلاحظ أن مستويات الصفائح الدموية ترتفع بعد الولادة.

فى بعض الحالات ينشأ نقص الصفيحات لأن الطحال يحتفظ بالصفائح الدموية، حسب موقع "WebMD"، وفي الحالات الشديدة يكون من الضروري إزالة الطحال، كما أن بعض الأفراد الذين يعانون من انخفاض الصفائح الدموية يستفيدون من عمليات نقل الدم.

عند انخفاض مستويات الصفائح الدموية ، قد ينزف الأشخاص بشكل مفرط بعد الجروح أو الكدمات، لذلك من الضروري توخي الحذر بشكل يومي من خلال تجنب الإصابات، كما يجب أن يتناول الأفراد الذين يعانون من نقص الصفيحات نظامًا غذائيًا صحيًا مع التركيز على الخضراوات التي ترفع مستويات الحديد ، مثل السبانخ.