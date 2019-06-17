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للرجال فقط.. لو وزنك كبير 6 نصائح عشان تلبس صح

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:00 ص
للرجال فقط.. لو وزنك كبير 6 نصائح عشان تلبس صح السمنة عند الرجال - أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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نسبة كبيرة من الرجال يعانون من السمنة المفرطة التى تعكر عليهم صفو حياتهم وتعرضهم للإحراج والقلق كما أنهم يواجهون صعوبة شديدة عند اختيار الملابس المناسبة لأجسامهم.

وحسب ما ذكره موقع bigtalljapan  يقدم "اليوم السابع" نصائح للرجال الذين يعانون من السمنة فى كيفية اختيار الملابس المناسبة لهم وهى

السمنة
السمنة

1:يجب أن يبتعد أصحاب الأجسام الممتلئة عن ارتداء الملابس المخططة لأنها تعطى مظهر أكثر ضخامة.

2:ابتعد عن ارتداء الملابس الفضفاضة أو الضيقة حتى لا تبرز عيوب الجسم ولكن ارتدى الملابس المظبوطة عليك.

3:تجنب ارتداء الحزام  لأنها ستبرز انتفاخات البطن والدهون المتراكمة ، فمن الممكن استخدام الحمالات بدلًا منه

4:احرص على ارتداء ملابس بألوان داكنة مثل الأسود والبنى والكحلى، لأنها تخفى عيوب الجسم والترهلات.

ملابس
ملابس

 

5:يفضل تصميم الملابس المناسبة لجسمك حتى لا ترتدى ملابس غير ملائمة لك وتسبب لك الاحراج.

6:يفضل ارتداء التيشرت برقبة، فيساعدك ذلك على اخفاء الدهون المتراكمة فى الرقبة واالتى تعطيك حجم كبير وأكثر ضخامًا.

يجب عليك اتباع هذه النصائح ولكن من الأفضل اتبع نظام غذائى صحى للتخسيس والتخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم.


السمنة

ملابس مناسبة للوزن

الملابس

الاناقة

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