لحجاج القطاع السياحى..7 معلومات عن أخذ البصمة الحيوية

كتبت آمال رسلان

ينتظر حجاج القطاع السياحى إجراء البصمة الحيوية الأسبوع المقبل، من خلال شركة تسهيل بالتنسيق مع غرفة الشركات السياحية.

وأعلنت غرفة الشركات ضوابط إجراء البصمة لحجاج الشركات السياحية:

1 - البصمة الحيويه للحج مجانًا وليس لها أية رسوم.

2 – شركات السياحة ستبلغ عن الفروع التي ترغب في إنهاء إجراءات البصمة بها لحجاجهم من خلال موقع غرفة الشركات.

3 - يتم أخذ البصمة لكافة الحجاج من سن 6 سنوات وحتى 80 سنة.

4 - أخذ البصمة الحيوية يتم داخل جمهورية مصر العربيه فقط ولا يمكن أخذ البصمه بفروع شركة تسهيل خارج مصر.

5 - تتم بحضور المواطن شخصيًا وبأصل جواز السفر.

6 - تكون بصمة الحج مستقلة عن بصمة العمرة وليس لها أي علاقه بها.

7 – فى حال أخذ البصمة لمعتمر ولكنه لم يستخدمها فإن هذا لا يغني عن أخذ البصمة مرة أخرى للحج.

8 - أن المواطنين المتواجدين خارج البلاد لما بعد انتهاء المهله المحدده للتسجيل سيكون لهم استثناء بأخذ البصمة الحيوية عند عودتهم للبلاد بشرط تقديم مستند رسمي يفيد ذلك.