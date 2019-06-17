لحجاج القطاع السياحى..7 معلومات عن أخذ البصمة الحيوية

ينتظر حجاج القطاع السياحى إجراء البصمة الحيوية الأسبوع المقبل، من خلال شركة تسهيل بالتنسيق مع غرفة الشركات السياحية.
وأعلنت غرفة الشركات ضوابط إجراء البصمة لحجاج الشركات السياحية:
1 - البصمة الحيويه للحج مجانًا وليس لها أية رسوم.
2 – شركات السياحة ستبلغ عن الفروع التي ترغب في إنهاء إجراءات البصمة بها لحجاجهم من خلال موقع غرفة الشركات.
3 - يتم أخذ البصمة لكافة الحجاج من سن 6 سنوات وحتى 80 سنة.
4 - أخذ البصمة الحيوية يتم داخل جمهورية مصر العربيه فقط ولا يمكن أخذ البصمه بفروع شركة تسهيل خارج مصر.
5 - تتم بحضور المواطن شخصيًا وبأصل جواز السفر.
6 - تكون بصمة الحج مستقلة عن بصمة العمرة وليس لها أي علاقه بها.
7 – فى حال أخذ البصمة لمعتمر ولكنه لم يستخدمها فإن هذا لا يغني عن أخذ البصمة مرة أخرى للحج.
8 - أن المواطنين المتواجدين خارج البلاد لما بعد انتهاء المهله المحدده للتسجيل سيكون لهم استثناء بأخذ البصمة الحيوية عند عودتهم للبلاد بشرط تقديم مستند رسمي يفيد ذلك.
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