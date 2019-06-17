لجنة النقل والاتصالات التابعة للكوميسا تجتمع فى نيروبى

كتبت هبة السيد

نعقد اجتماعات اللجنة المشتركة للنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة التابعة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا والمعروفة باسم الكوميسا، فى الفترة من 17 إلى 21 يونيو فى نيروبى كينيا وفقا لموقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وينعقد اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى الخبراء فى الفترة من 17 إلى 19 يونيو، ويعقبه مباشرة اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى الوزراء من 20 إلى 21 يونيو.

وستناقش الاجتماعات الوزارية توصيات الخبراء التقنيين وتعتمدها وتتخذ القرارات التى ستكون ملزمة لجميع الدول الأعضاء وأمانة الكوميسا لتنفيذها.