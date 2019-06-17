لجنة الانضباط التعليمى بأسوان ترصد ملاحظات داخل مدارس إدفو

أسوان - عبد الله صلاح

رصدت قوافل ضبط الأداء، التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بأسوان، بتوجيه من محافظ أسوان، عددا من الملاحظات داخل مدارس بمركز إدفو بأسوان.

وبحسب بيان محافظة أسوان تمثلت هذه الملاحظات داخل 13 مدرسة بإدفو فى قلة عدد الحجرات الدراسية وحجرات الأنشطة وعدم وجود خزانات مياه، وكذلك حنفيات المطافئ بمدرستى الشهيد على عباس آدم الابتدائية والنخل الإعدادية، بجانب وجود تشققات بالسور الخارجى لمدرسة الشهيد محمد محمود والسور آيل للسقوط من الناحية البحرية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الغياب بين العاملين ووجود 25 طفاية حريق غير معبأة بمدرسة المحاميد الصناعية، وقد تم إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتعامل مع هذه المشكلات.