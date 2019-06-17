لجان القمح المحلى تواصل استلام المحصول من المزارعين

كتب مدحت وهبة

تواصل اللجان بمختلف المحافظات استلام القمح المحلى من المزارعين فى مختلف المناطق من خلال الجهات المسوقة لصالح هيئة السلع التموينية لاستخدامه فى انتاج الخبز المدعم ويتم استلام لقمح بسعر 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23.5 وسعر670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهت المديريات على مستوى الجمهورية، باستلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها، وإرسال نماذج المعاينة معتمدة من مدير المديرية.

ويتم توضيح مدى صلاحية المورد لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع،والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبين الأمن لكل موقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد.