لافروف يدعو كوريا الجنوبية للانضمام إلى مبادرة موسكو وبكين

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دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين كوريا الجنوبية للانضمام إلى المبادرة الروسية الصينية للتوصل إلى تسوية شاملة لمشاكل شبه الجزيرة الكورية.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا -: " لقد لفتنا خلال المحادثات مع الجانب الكوري الجنوبي الانتباه إلى المبادرة الروسية الصينية الجديدة، والتي تطور أفكار خارطة طريق حول التسوية في شبه الجزيرة الكورية"، مضيفا: "لقد أطلعنا بالفعل جميع البلدان الرئيسية وجميع الشركاء الرئيسيين على هذه الخطة، بما في ذلك زملائنا الكوريين الجنوبيين".

وأوضح أن بلاده دعت جميع المشاركين في المفاوضات حول كوريا الشمالية للانضمام إلى صياغة مشتركة لهذه الأفكار من أجل تقريب المواقف مع مراعاة المبادرات، التي تم طرحها في سول سابقا بشأن مشاكل شبه الجزيرة الكورية، لافتا إلى أهمية المشروعات الثلاثية بين موسكو والكوريتين بشأن التسوية الكورية قائلاً: "ناقشنا مع الزملاء الكوريين الجنوبيين آفاق التعاون الثلاثي مع مشاركة كوريا الشمالية في مجال النقل بالسكك الحديدية وبناء خط أنابيب للغاز وخطوط كهرباء".

وأضاف وزير الخارجية الروسي:" نحن على ثقة من أن هذه الخطط تستحق الاهتمام العملي، بما في ذلك من وجهة نظر تهيئة الظروف للتقدم على طريق حل مشاكل شبه الجزيرة الكورية".

وأعلن أن بلاده ستبدأ مفاوضات رسمية مع كوريا الجنوبية حول اتفاق بشأن منطقة تجارة حرة، مؤكدا أن روسيا تعتزم الحفاظ على الاتصالات بين جمهورية كوريا الجنوبية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حول تحرير التجارة.