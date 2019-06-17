كيف يؤثر إنشاء أكثر من 4 آلاف مصنع جديد على الحد من الاستيراد؟

كتب إسلام سعيد

مع حلول نهاية العام الجارى 2019، سيكون تم الانتهاء من تدشين 4317 وحدة صناعية، فى إطار مشروع إنشاء 13 مجمع صناعى جديد فى عدد 12 محافظة، وهنا نتسائل عن تأثير هذه المصانع الجديدة على تعميق الصناعة المصرية، وكذلك مساهمتها فى الحد من الاستيراد، وزيادة الإنتاجية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر، وكيفية الاستفادة من المجمعات الجديدة، فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محلياً، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الخلل فى الميزان التجارى ، وكذا توفير فرص العمل.

الحكومة بدورها، قامت بإطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وهو برنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة، والاستفادة من القاعدة الصناعية الكبيرة والمتنوعة، التى تمتلكها مصر.

ومن ضمن الأهداف الرئيسية لإنشاء المجمعات الجديدة تحقيق الأهداف السابقة، لكونها قادرة على إنتاج منتجات جديدة، تمكن من احلال الكثير من الواردات، واستبدالها بمنتجات مصنعة محلية، فى قطاعات حيوية عدة منها " المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، والمستلزمات الطبية والصناعات النسيجية، وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية.

وتنتشر المجمعات فى الاسكندرية بعدد 204 وحدة ، بمنطقة مرغم، على أن يجرى التسليم فى 30 يونيه 2019، وفى الغربية، 615 وحدة، بالمحلة الكبرى، التسليم فى 30 اكتوبر 2019، وفى البحيرة، 864 وحدة، بحوش عيسى، التسليم فى 20 ابريل 2020، وفى الفيوم، 692 وحدة، بالفيوم الجديدة، التسليم فى 20 ابريل 2020.

أما فى بنى سويف، 266 وحدة، بببياض العرب، التسليم فى 31 ديسمبر 2019، والمنيا، 58 وحدة، بالمطاهرة، التسليم فى 31 اغسطس 2019، واسيوط، 272 وحدة، بعرب العوامر، التسليم فى 31 ديسمبر 2019، وفى سوهاج، 178 وحدة، بغرب جرجا، التسليم فى 31 اغسطس 2019، وقنا، 420 وحدة، بمنطقة هو، التسليم فى 20 ابريل 2020.

وفى البحر الأحمر، 218 وحدة، بالغردقة، التسليم فى 30 يونيو 2019، والأقصر، 206 وحدة، بالبغدادى، التسليم فى 20 اكتوبر 2019، وأسوان، 308 وحدة، بالجنينة والشباك، التسليم فى 30 سبتمبر 2019، وفق الخطط المعلنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.