كم فرصة اقتصادية جديدة فى شمال سيناء؟.. الخريطة الاستثمارية تجيب

تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بتحديث الخريطة الاستثمارية باستمرار، بهدف توفير أحدث المعلومات حول المشروعات الاستثمارية بالمحافظات.
تعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء.
1- إنشاء مركز لوجيستى لخدمات النقل والحركة
2 - إقامة مركز حضاري تجارى
3- تكسير وطحن وتعبئة الحجر الجيري
4 - صناعات متنوعة (الخشبية - الغذائية - الكيماوية - مواد البناء)
5 - فرز وتجهيز وتعبئة نباتات وأعشاب طبية
6 - مشروع طحن وتعبئة ملح الطعام
7 - مصنع إنتاج السيراميك
8 - مصنع إنتاج الطوب الرملي
9 - مصنع إنتاج سليكات الصوديوم
10 - مصنع إنتاج طوب أسمتني
11- مصنع بلاستيك
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