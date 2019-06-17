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قمة مصرية بيلاروسية غدا لبحث توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:39 م
قمة مصرية بيلاروسية غدا لبحث توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاء قمة غدا الثلاثاء، مع ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا لبحث توسيع التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا في مختلف المجالات.

 

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال إن الرئيس السيسي، سيلتقي غدا أيضا مع رئيسي الغرفة الأعلى والأدنى من البرلمان البيلاروسي.

 

وأضاف أنه سيتم غدا التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم لتوسيع التعاون بين مصر وبيلاروسيا في عدة مجالات ، من بينها مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، الذي يهدف إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم حول خارطة طريق للعلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.


السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

بيلاروسيا

بسام راضي

زيارة السيسي لبيلاروسيا

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