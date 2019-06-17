قطاع الأعمال والاستثمار يبحثان تطوير شركات الغزل مع سويسرا

كتب عبد الحليم سالم

عقدت وزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع السفير بول جارنييه سفير سويسرا لدي القاهرة.

وتم خلال الاجتماع بحث التعاون مع سويسرا في تطوير صناعة الغزل والنسيج بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في هذا المجال، وسبل توفير التمويل اللازم لتوريد ماكينات حديثة، في إطار خطة الوزارة لتطوير هذا القطاع.

وجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام رصدت نحو 21 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج والملابس وحليج الاقطان يتم تمويلها من بيع أصول وأراضى غير مستغلة على مدار عامين من الآن .