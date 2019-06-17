قبل ما تاكل.. اعرف الأطعمة الخالية من الكربوهيدرات

كتبت إيناس البنا

البحث عن الأطعمة التى تحتوى على صفر كربوهيدرات أمر سهل، فقط كل ما يتطلبه الأمر منك هو قراءة متأنية للملصقات على عبوات الطعام.

ولكن قبل البدء في نظام غذائي خالٍ من الكربوهيدرات، من المهم التشاور مع الطبيب لأن هذا النوع من الحمية قد يسبب بعض الآثار الصحية الضارة وذلك وفقًا لـ موقع "LoveToKnow".

وتشمل بعض الأطعمة التي لا تحتوي على الكربوهيدرات اللحوم الطبيعية والزيوت والدهون الحيوانية والملح، بالإضافة إلى الزبدة التى تعد منتج الألبان الوحيد الذي لا يحتوي على أي كربوهيدرات.

يشرح موضع "LoveToKnow" أن اللحوم الطبيعية، مثل لحم البقر والدجاج والديك الرومي والبط والأوز، لا تحتوي على الكربوهيدرات، بالإضافة إلى الأسماك، سرطان البحر، سرطان البحر، الجمبري، بلح البحر، المحار، والبيض.

اطعمة خالية من الكربوهيدرات

وتحتوي اللحوم المصنعة، مثل النقانق والناقلون، على مستويات منخفضة من الكربوهيدرات بسبب خلطات التوابل والحلول المضافة إلى اللحوم.

أيضا لا تحتوى الزيوت من الأفوكادو، الكانولا، بذور العنب، الزيتون، القرطم وغيرها من الخضراوات والمكسرات على أي من الكربوهيدرات، بينما تحتوى منتجات الألبان، مثل الكريمات الثقيلة والجبن الدهنية، على عدد قليل جدًا من الكربوهيدرات.