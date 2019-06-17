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قبل الأمم الأفريقية.. 5 أشياء تحدث فى جسمك وعقلك عند مشاهدة المباريات بحماس

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:30 م
قبل الأمم الأفريقية.. 5 أشياء تحدث فى جسمك وعقلك عند مشاهدة المباريات بحماس بطولة الأمم الأفريقية - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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تنطلق بعد أيام قليلة بطولة الأمم الأفريقية، ولأن كرة القدم هى عشق الجماهير فسوف تصبح الحديث الأساسى فى الشارع المصرى، فى هذا التقرير نقدم 5 أشياء تحدث فى الجسم والدماغ عند مشاهدة المباريات، وفقاً لموقع "nbc news".

كرة الق
جماهير كرة القدم

أشياء تحدث في الدماغ والجسم عند مشاهدة مباراة كرة قدم
 

1- الخلايا العصبية تجعلك تشعر أنك جزءاً من الفريق
 

هناك خلايا عصبية متخصصة في الدماغ تسمى "الخلايا العصبية المرآتية" التي تسمح لنا بفهم وجهات النظر خارج منطقتنا، تمكننا هذه الخلايا العصبية من وضع أنفسنا في مكان شخص آخر وتخيل ما يمر به في لحظة معينة.

هذه المشاعر تتضخم عندما نشاهد فريقًا أو لاعبًا لكرة القدم، فنحن معجبون بهم لأننا نعرفهم، عندما نراهم في المباراة ، فإننا نشعر بجزء من المشاعر التي يشعرون بها، لأن الخلايا العصبية المرآتية لدينا تعمل.

2- المواد الكيميائية فى الدماغ تحسن المزاج
 

عندما يخسر فريقك، ينتج عقلك هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذى يصدره جسمك عندما تكون تحت الضغط النفسى، والأسوء من ذلك أن أدمغتنا قد تنتج كمية أقل من السيروتونين، مما قد يؤدي إلى زيادة الغضب والاكتئاب.

أما عندما يفوز فريقك أو يلعب بشكل جيد ، يبدأ عقلك في إطلاق هرمون الدوبامين، الذى يساعدك على الشعور بالسعادة.

3- رد فعل جسمك على مشاهدة مباريات كرة القدم
 

هناك رد فعل لجسمك أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم، وتحدث مجموعة من الأعراض منها: القلق، العرق الشديد، الضغط النفسى، وغيرها من الأعراض.

وأظهرت بعض الدراسات أن عشاق الرياضة يمكن أن يشعروا بقلق شديد قبل مباراة كبيرة، تمامًا مثل اللاعبين أنفسهم، وهذا يشمل كل من القلق المعرفي والقلق الجسدي، مثل ألم المعدة .

كأس الامم الافريقية
كأس الامم الافريقية

4-سرعة ضربات القلب
 

يمكن أن تؤدي مشاهدة كرة القدم إلى زيادة معدل ضربات القلب لديك إلى مستويات مماثلة لتلك المرتبطة بالتمرينات القوية.

5- الإثارة والبهجة
 

شيء آخر يمكن أن يحدث لأدمغتنا عندما تفوز فرقنا هو  الشعور بالإثارة، وتأتي هذه الحالة المثيرة من هرمون الأدرينالين، وغالبًا ما تظهر هذه البهجة في سلوك جسمك.


بطولة الامم الافريقية

الامم الافريقية

فوائد مشاهدة كرة القدم

مباريات كرة القدم

كأس الامم الافريقية

المنتخب المصرى

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