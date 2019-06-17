قائد الجيش اللبنانى: نتعامل مع إرهاب غير تقليدى يتخفى بين الناس

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أكد قائد الجيش اللبنانى العماد، جوزيف عون، أن الإرهاب الذى يتعرض له لبنان حاليا غير تقليدى ويعمل على التخفى بين الناس بصورة معقدة وغير واضحة، ويتحين الفرص من خلال بعض الخلايا النائمة لتنفيذ اعتداءات إرهابية.

وأشار العماد عون - فى كلمة اليوم الاثنين، خلال تفقده كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان (معهد عسكرى تابع للجيش اللبناني) – إلى أن القوات المسلحة اللبنانية أظهرت سرعة الاستجابة وحسن التصرف فى التعامل مع الاعتداء الإرهابى الذى شهدته مدينة طرابلس (شمالى البلاد) مطلع الشهر الجاري، واستطاعت إنهاء الوضع بصورة سريعة.

وأثنى قائد الجيش اللبنانى على حجم التطور الكبير الذى شهده جهاز مخابرات الجيش ومستوى جاهزيتها، على نحو أحبط الكثير من المخططات الرامية إلى تنفيذ اعتداءات إرهابية، مشيرا إلى أن الاعتداءات التى تمكن إرهابيون من تنفيذها استطاعت الوحدات العسكرية المختصة بالتعامل مع الإرهاب وحفظ الأمن، القضاء على مرتكبيها.

وأشار إلى أنه من بين ما تقدمه الدراسة فى كلية القيادة والأركان لضباط القوات المسلحة، القدرة على دراسة الظروف المعقدة وتهيئة المقومات الملائمة التى تمكن قائد الوحدة أو القوة العسكرية من تقدير الموقف بشكل دقيق، وهو الأمر الذى يكتسب أهمية كبيرة فى التعامل مع الإرهاب غير التقليدى وفى ظل ظروف معقدة.

وشهدت مدينة طرابلس ليلة عيد الفطر اعتداء إرهابيا مسلحا نفذه إرهابى ينتمى إلى تنظيم داعش بأسلوب (الذئاب المنفردة)، وتبين أنه سبق له القتال ضمن صفوف التنظيم بمدينة الرقة فى سوريا، حيث استخدم بندقية آلية (رشاش) وعددا من القنابل فى الهجوم على تمركزات شرطية وعسكرية، على نحو أسفر عن مقتل ضابط وعريف بالجيش، وعريف وجندى بجهاز قوى الأمن الداخلى.