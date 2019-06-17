فيديو.. تعرف على كيفية إخطار الشرطة بالشقق المؤجرة حديثا عبر الانترنت

تيسيراً على جمهور المواطنين وتماشياً مع سياسة الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمى بما يسهم فى تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكترونى، أتاحت وزارة الداخلية اعتباراً من اليوم خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمى (

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تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.