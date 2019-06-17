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فيديو.. تعرف على كيفية إخطار الشرطة بالشقق المؤجرة حديثا عبر الانترنت

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:18 م
فيديو.. تعرف على كيفية إخطار الشرطة بالشقق المؤجرة حديثا عبر الانترنت انترنت،ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تيسيراً على جمهور المواطنين وتماشياً مع سياسة الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمى بما يسهم فى تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكترونى، أتاحت وزارة الداخلية اعتباراً من اليوم خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمى (https://www.moi.gov.egتمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.
 
ويتم أداء الخدمة باستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكترونى عن طريق الكروت الإئتمانية أو شركات التحصيل غير النقدى، وقد تم مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة، وللراغبين فى استخدام الخدمة الجديدة يمكنهم التعرف عليها واتباع الخطوات الموضحة تفصيلاً على موقع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إمكانية توجه المواطنين لأقسام الشرطة لتسجيل العين المؤجرة.
 
 
 
 
  
 
 

 


الشقق المؤجرة

اخطار القسم بالشقق المؤجرة

الاخطار بالشقق المؤجرة عبر الانترنت

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