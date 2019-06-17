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فيديو.. الفنان خالد عبد الرحمن: تناول لحم الضبع سبب شفائى من آلام الكلى

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:14 ص
فيديو.. الفنان خالد عبد الرحمن: تناول لحم الضبع سبب شفائى من آلام الكلى الفنان خالد عبد الرحمن
كتب محمد تهامى زكى

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كشف الفنان السعودى خالد عبد الرحمن، أن تناوله لحم الضبع الأبيض كان سببا فى شفاءه وتعافيه من آلام الكلى بعد الله سبحانه وتعالى.

 

وأضح عبد الرحمن، خلال لقاءه فى برنامج صباح السعودية، أنه كان يعانى من آلام الكلى وقرر أن يصطاد الضبع الأبيض، بعدما سمع أن له فوائد طبية ويساهم فى علاج الكلى.

 

وتابع عبد الرحمن، تمكنت من اصطياد الضبع لكن لم أذبحه وقررت اصطیاد ضبع آخر من النوع العادى وذبحته وأكلت لحمه وشربت مرقته فشفيت، مؤكدا أن ھذا النوع من الضباع يعیش فى مكانین فقط فى العالم جنوب المملكة وفى إفريقیا.

 

 

من جانبه أوضح الدكتور خالد النمر، ‏استشارى وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ردا على تصريحات الفنان خالد عبد الرحمن، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لمن سأل عن لحم الضبع كعلاج للكلى، ينتشر فى بعض قبائل إفريقيا أن لحم الضبع علاج للسكرى والكلى والضعف الجنسى والسحر وطرد الأرواح الشريرة".

 

وأكد النمر: "طبياً لا ننصح بتناول لحم الضبع لأنه عرضة للمالطية وداء الكلَب والديدان الشريطية"، مشدد على أن علاجات وأدوية أمراض الكلى متوفرة محلياً وآمنة حسب التشخيص.

الدكتور خالد النمر
الدكتور خالد النمر

 

 

 

 

 


اليوم السابع بلس

الفنان خالد عبد الرحمن

الضبع

خالد عبد الرحمن

لحم الضبع

جنوب افريقيا

امراض الكلى

الام الكلى

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