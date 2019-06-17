فيديو..الحكومة توفر 313 ألف فرصة لشباب ريادة الأعمال..مشروع رواد 2030×أرقام

كتبت- هبة حسام

منذ اطلاقه فى عام 2017 وحتى الآن، حقق مشروع رواد 2030، والذى أطلقته الدولة ممثلة فى وزارة التخطيط العديد من الإنجازات، جاء أبرزها إتاحته الفرصة لنحو 313 ألف شاب وتأهليه فى مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال 17 مبادرة أطلقها المشروع.

وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط، نجح المشروع فى إنشاء 9 حاضنات أعمال وفرت نحو 1842 فرصة احتضان لرواد الأعمال، كما تم من خلال المشروع تدريب 5800 موظف حكومى حتى الآن فى إطار خطة الإصلاح الإدارى للدولة.

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط، أنه من خلال المشاركة فى أكثر من 50 فعالية تم التواصل مع أكثر من 21.4 ألف شاب للتعرف على أهداف مشروع رواد 2030 وكيفية المساهمة فى تحقيق رؤية مصر.

كما نجح المشروع فى عقد شراكة مع 24 جهة مختلفة، وإطلاق حملة "أبدأ مستقبلك" بالمدارس والوصول من خلالها لأكثر من 300 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية على مستوى المدارس، هءا لخلاف الجامعات التى تم عقد مجموعة من اللقاءات بها مع عدد كبير من الشباب وطرح فكر ريادة الأعمال.

وكانت وزارة التخطيط، قد شهدت أول أمس الأحد، تخريج الدفعة الأولى من طلاب مشروع رواد 2030، ضمن برنامج اتقان المهارات لريادة الأعمال وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.