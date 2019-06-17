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فريق أطفال بلامأوى ينقذ أطفالا ومشردين بالسويس

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:52 ص
فريق أطفال بلامأوى ينقذ أطفالا ومشردين بالسويس فريق أطفال بلامأوي ينقذ مشردين بالسويس
كتب مدحت وهبة

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 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن فريق أطفال بلامأوى بمحافظة السويس، أنقذ مشرد بلامأوى، كانت متواجدا بمنطقة المثلث، فى إطار خطة البرنامج القومى لحماية الأطفال بلامأوى، الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وتبين خلال دراسة حالته أن المواطن يدعى "عصام .ع" 50 سنة يعانى من جلطة وشلل باليد والقدم وقد تم طرده من المنزل من قبل أسرته من عدة أشهر وعلى الفور تحرك الفريق وتم نقله إلى دارالحياة للايواء.

كما أنقذ الفريق سيدة  تبلغ من العمر 38 عاما تعانى من اضطرابات نفسية ونقلها  إلى مستشفى السويس العام، وكذلك إنقاذ  الابن "زياد ي. "13 سنة من حى الزهور وتم نقله بدار "قد الحياة"ببورسعيد

وتبين خلال دراسة حالته أن الأم متوفية والأب متزوج بأخرى ولا ترغب بوجود الأطفال والابن يعانى من تفكك أسرى.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج حماية الاطفال بلاماوي في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من اجل انقاذ الاطفال بلامأوي والمشردينكبار السن

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة  16439.


 


التضامن

أطفال بلا ماوى

مشردين

السويس

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