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فى العلوم والتكنولوجيا

فتح باب التقدم لطلاب أولى ثانوي بمدارس المتفوقين بالزقازيق

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:41 ص
فتح باب التقدم لطلاب أولى ثانوي بمدارس المتفوقين بالزقازيق رمضان عبد الحميد حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن رمضان عبد الحميد حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا" STEM "، وذلك اعتبارًا من غدا الثلاثاء حتى يوم الخميس الموافق 27 من يونيه.

 
وأكد أن مدارس المتفوقين تهدف إلى رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات؛ وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكسابه مهارات التعلم التعاوني وغيرها من مهارات القرن الحادي والعشرين.
 
وأوضح أن الشروط الواجب توافرها في الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي خلال العام 2018 م / 2019 والمتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( STEM ) هي :
 
• ألا يقل مجموع درجات الطالب عن "274.5" درجة بنسبة تعادل98 % من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادة واحدة على الأقل من مواد : "اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم".
 
• ألا يقل مجموع درجات الطالب عن "266" درجة بنسبة تعادل 95 % من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد:"اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم".
 
 
 

 


مدارس المتفوقين

الزقازيق

تعليم الشرقيه

محافظة الشرقيه

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