فتح باب التقدم لطلاب أولى ثانوي بمدارس المتفوقين بالزقازيق

وأكد أن مدارس المتفوقين تهدف إلى رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات؛ وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكسابه مهارات التعلم التعاوني وغيرها من مهارات القرن الحادي والعشرين.

وأوضح أن الشروط الواجب توافرها في الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي خلال العام 2018 م / 2019 والمتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( STEM ) هي :

• ألا يقل مجموع درجات الطالب عن "274.5" درجة بنسبة تعادل98 % من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادة واحدة على الأقل من مواد : "اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم".

• ألا يقل مجموع درجات الطالب عن "266" درجة بنسبة تعادل 95 % من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد:"اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم".