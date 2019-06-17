غدا.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 3 مناطق بمركز المنصورة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه عن مدينة النهضة "عزبة الصفيح" ، وعزبة الهويس التابعتين لحي شرق المنصورة، والدنابيق التابعة لمركز المنصورة غدا الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً.
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه عن مدينة النهضة "عزبة الصفيح" ، وعزبة الهويس التابعتين لحي شرق المنصورة، والدنابيق التابعة لمركز المنصورة غدا الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً.
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