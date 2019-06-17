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لأعمال الإحلال والتجديد..

غدا.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 3 مناطق بمركز المنصورة

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:00 ص
غدا.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 3 مناطق بمركز المنصورة قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه عن مدينة النهضة "عزبة الصفيح" ، وعزبة الهويس التابعتين لحي شرق المنصورة، والدنابيق التابعة لمركز المنصورة غدا الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً. 

يأتي انقطاع المياه عن هذه المناطق بسبب أعمال الإحلال والتجديد لخط مياه شرب بقطر 500 بولي ايثيلين طريق المنصورة دكرنس أمام كوبري الفونس على ترعة الشرقاوية، وذلك لربط الخط القديم بالجديد .
 
 
 

 


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