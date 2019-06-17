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عمليات التعليم: ضبط 6 حالات غش باستخدام المحمول بامتحانات الثانوية العامة اليوم

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:37 م
عمليات التعليم: ضبط 6 حالات غش باستخدام المحمول بامتحانات الثانوية العامة اليوم امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى 269 ألفاً و104 طالب وطالبة بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان فى مادة الأحياء، بينما أدى 117 ألفاً و331 طالب وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، كما أدى 255 ألفاً و194 طالب  وطالبة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 6 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،  وذلك في محافظة الجيزة "إدارة الحوامدية"، ومحافظة البحيرة "إدارة إيتاي البارود"، وفي محافظة أسيوط "إدارة ديروط، وإدارة البداري"، ومحافظة القاهرة "إدارة المرج"، ومحافظة الجيزة "إدارة الوراق"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

 

كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا بإجمالي عدد (151) طالب/ طالبة والامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الرياضيات التطبيقية بإجمالي عدد 217 طالب وطالبة.

 

ويؤدي غدًا الثلاثاء الموافق 19 يونيو 2019 طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في علم النفس، وعلم الاجتماع بإجمالي عدد 192 طالب/ طالبة.

 

يذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم) سيؤدون يوم السبت الموافق 22 يونيو 2019 الامتحان في مادة (الفيزياء) بإجمالي عدد 390 ألفا و203 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد 261 ألفا و653 طالب وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الكيمياء بإجمالي عدد 365 طالب/ طالبة.

 

 

 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الأحياء 2019

امتحان مادة الفلسفة 2019

امتحان مادة الديناميكا 2019

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