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عصابة الأربعة بأكتوبر تعترف: سرقنا خزينة المصنع وقسمنا 700 ألف جنيه بالعدل

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:00 ص
عصابة الأربعة بأكتوبر تعترف: سرقنا خزينة المصنع وقسمنا 700 ألف جنيه بالعدل سرقة خزنة_ ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف 4 متهمين بسرقة مبلغ 700 ألف جنيه، من خزينة مصنع، بمدينة 6 أكتوبر، أنهم استغلوا تردد أحدهم يعمل "سائق" على المصنع، فى الحصول على بعض المعلومات الخاصة بكيفية الدخول والخروج، وموعد انصراف العاملين بالمصنع لتنفيذ السرقة.

وأضاف المتهمون، أنهم ارتكبوا السرقة، وقت فراغ المصنع من العاملين به، حيث تسللوا للغرفة التى تحتوى على الخزينة، وتمكنوا من كسرها بواسطة "أجنة" حديدية، ثم استولوا على محتوياتها من نقود، والتى بلغت 700 ألف جنيه، وفروا هاربين، ثم قسموا المبلغ بينهم بالتساوى والعدل.

وذكر المتهمون أنهم استخدموا سيارتين ملاكى فى ارتكاب السرقة، ونقل المبلغ المسروق لمحل إقامتهم، وأرشد المتهمون عن أسلحة نارية الية غير مرخصة كانت بحوزتهم وقت ارتكاب السرقة.

وتم ضبط المتهمين، بعد تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمبلغ 700 ألف جنيه، من خزينة أحد المصانع.

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن "أحمد.ح"، و"رمضان.ص"، و"محمد.ص"، و"محمد.ج" سابق اتهامهم فى عدة قضايا، وراء ارتكاب السرقة.

وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالى المسروق، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


تشكيل عصابى

سرقة مصنع

سرقة خزينة

مدينة 6 اكتوبر

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