عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

المنوفية _محمد فتحى

أصيبت ربة منزل بكسر فى القدم والحوض وذلك حال قيام زوجها بإلقاء زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات عائلية بينهم،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن الرائد محمد حجاج رئيس مباحث مركز بركة السبع، من ضبط محمد.ف وذلك حال قيام بإلقاء زوجته شيماء.ع بإلقاء من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات عائلية بينهم وقضايا منظورة أمام القضاء وقيامها بالتعدى عليه بالشبشب أمام الأهالى بالمحكمة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.