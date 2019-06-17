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عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:00 م
عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب" إسعاف - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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أصيبت ربة منزل بكسر فى القدم والحوض وذلك حال قيام زوجها بإلقاء زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات عائلية بينهم،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن الرائد محمد حجاج رئيس مباحث مركز بركة السبع، من ضبط محمد.ف وذلك حال قيام بإلقاء زوجته شيماء.ع بإلقاء من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات عائلية بينهم وقضايا منظورة أمام القضاء وقيامها بالتعدى عليه بالشبشب أمام الأهالى بالمحكمة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


محافظة المنوفيه

مدير امن المنوفيه

مركز بركه السبع

زوج يلقى زوجته من الطابق الثانى

اليوم السابع بلس

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