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طلاب الثانوية الأزهرية: "امتحان الأحياء سهل للطالب اللى مذاكر"

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:53 م
طلاب الثانوية الأزهرية: "امتحان الأحياء سهل للطالب اللى مذاكر" طلاب الثانوية الأزهرية 2019
كتب لؤى على

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تباينت ردود الأفعال بين طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الازهرية ، الذين أدوا امتحان مادة الأحياء اليوم الإثنين، حيث أكد عدد منهم أن الامتحان فى مستوى الطالب فوق المتوسط، كما احتوى على نقاط صعبة على الطالب العادى. 
 
فيما أكد آخرون أن الامتحان جاء أكثر من نصفه من خلال النماذج الاسترشادية، التى نشرت على موقع بوابة الأزهر ، مؤكدين: "الامتحان سهل للطالب اللى مذاكر"، فيما أبدى طلاب آخرون استياءهم من توزيع درجات الامتحان، حيث إن الدرجات وزعت خلافا لما هو متعارف عليه. 
 
وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

امتحان الثانوية

مادة الاحياء

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