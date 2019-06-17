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"طرق المنوفية": رصف شارع رئيسى بميت خلف بتكلفة 82 ألف جنيه

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:19 م
"طرق المنوفية": رصف شارع رئيسى بميت خلف بتكلفة 82 ألف جنيه طرق تحت الانشاء" ارشيفيه"
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس على عبد الدايم، مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أن شارع عمر بن الخطاب بميت خلف بشبين الكوم، جارى رصفه بتكلفة إجمالية قدرها 82 ألف جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 50%، وذلك بمبلغ وقدره 41 ألف  جنيه.
 
وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية، فى بيان، أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام،وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل رصف الطرق الآخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.
 
وكان المهندس على عبد الدايم، مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح  بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة، ويأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .
 
 

 


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مديرية الطرق بالمنوفية

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مدينه شبين الكوم

خطط الرصف

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