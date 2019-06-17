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طالب بتجارة طنطا يمزق ورقة الامتحان ويعتدى على مدرس مساعد وأفراد الأمن

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:49 م
طالب بتجارة طنطا يمزق ورقة الامتحان ويعتدى على مدرس مساعد وأفراد الأمن جامعة طنطا - أرشيفية
الغربية- مصطفى عادل - محمد طارق

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مزق طالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة طنطا، ورقة الإجابة لمادة حقوق الإنسان، خلال امتحان الفصل الدراسى الثانى، داخل اللجنة "مدرج 3"، وتعدى على مدرس مساعد وأفراد الأمن الإدارى، بالسب بعد رفض الملاحظين السماح له بالغش فى الامتحان، وتم إحالته إلى لجنة الشئون القانونية للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

كان الطالب ويدعى"ن.ع" مقيد بالفرقة الأولى بكلية التجارة، قد حاول الغش اكثر من مرة فى الامتحان، وقام مدرس مساعد بالكلية، بتحذيره عدة مرات بالامتناع عن محاولات الغش، إلا أن الطالب أصر على محاولة الغش، وبعد قيام المدرس المساعد ويدعى" ا.ع" بمنعه، قام الطالب بالتعدى على المدرس بالسب، وحاول التعدى عليه بالضرب، الأمر الذى دفعه لاستدعاء الأمن الإدارى للسيطرة عليه، وقام الطالب بتمزيق ورقة الامتحان.

 

من جانبه أحال عميد الكلية الطالب إلى الشئون القانونية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإخطار الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة بما اسفرت عنه التحقيقات.


مجلس تأديب

كلية التجارة

امتحانات

جامعة طنطا

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