طالبة بالثانوية تحرر محضرا لعدم وجود اسمها فى كشوف امتحان مادة الأحياء

كتب ـ سيد الخلفاوى

بعد مرور أكثر من ساعة على بدء امتحانات​ الثانوية العامة اليوم الاثنين، فوجئت طالبة بشعبة علمى علوم بعدم وجود اسمها فى كشوف الإمتحان، وعدم وجود أوراق خاصة بها لأداء الامتحان، بلجان مدرسة الشهيد محمد عبده حسن الثانوية المشتركة بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وخرجت الطالبة من المدرسة منهارة، موضحة أنها كانت قد سجلت فى استمارتها رغبتها فى امتحان مادة الأحياء لتحسين درجاتها، لكنها مرت على كل اللجان للبحث عن اسمها ولم تجده وهو ما أصابها بصدمة كبيرة.

وتوجهت الطالبة إلى إدارة منشأة القناطر التعليمية، المجاورة للمدرسة، حيث نصحها مدير الإدارة بتحرير محضر بمركز شرطة منشأة القناطر لإثبات الحالة، فتوجهت الطالبة لتحرير محضر بذلك.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.