طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن حجم تدفقات النقد الأجنبى لمصر منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت نحو 200 مليار دولار.

وأضاف طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا"، إنه سيتم طرح حصة تتراوح بين 30 إلى 40% من بنك القاهرة فى سوق المال المصرى - البورصة - قبل نهاية عام 2019، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذى سبق وتم الإعلان عنه سابقا، مؤكدا أن هناك ثقة متزايدة فى أداء الاقتصاد المصرى.