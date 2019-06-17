ضبط 8 سائقين لتعاطيهم المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 8 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 8 حالات إيجابية لسائقى سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم "عيد.م.ع" 39 عاما مقيم كفر شكر قليوبية و "محمد.أ.أ" 32 عاما مقيم ميت غمر دقهلية و"مصطفى.ف.ك" 28 عاما مقيم الزقازيق شرقية و"محمد.أ.ع" 22 عاما مقيم دائرة مركز القصاصين و "سليمان.س.س" 52 عاما ، مقيم دائرة مركز القنطرة شرق و "صلاح.م.م" 34 عاما مقيم الزقازيق شرقية و "مجدى.م.ا" 35 عاما،مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية و"حسن.ط.ح" 36 عاما مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.