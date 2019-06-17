ضبط 4 الآف قضية سرقة تيار كهربائى و74 قضية تلوث بيئى خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات أمنية مكبرة استهدفت سارقى التيار الكهربائى من الباعة الجائلين في الشوارع وبعض أصحاب المحال التجارية والمواطنين.

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 4984 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

كما شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات أمنية مكبرة لاستهداف جرائم التلوث البيئي والمائي، واستهداف المراكب النيلية غير المرخصة.

وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (74) قضية متنوعة.