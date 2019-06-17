ضبط 23 قضية تموينية مختلفة خلال حملة على أسواق أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث التموين برئاسة المقدم إسلام ياسين، اليوم الاثنين، من ضبط 23 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية بأسوان، إخطاراً يفيد بضبط قضية سلع مهربة جمركياً "سجائر" و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و2 قضايا بيع سلع بأزيد من السعر الرسمي "سجائر"، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.