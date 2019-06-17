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ضبط 23 عاطلاً بتهمة فرضهم إتاوات على المواطنين فى الغربية

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:36 ص
ضبط 23 عاطلاً بتهمة فرضهم إتاوات على المواطنين فى الغربية حبس
الغربية محمد طارق

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تمكن ضباط مباحث المرور بمديرية أمن الغربية، من ضبط 23 عاطلاً بتهمة فرض الإتاوات على قائدى السيارات فى عدد من المواقف العشوائية بنطاق المحافظة.
 
وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى اخطارًا من العميد ماجد ناشد، مدير إدارة المرور بنتائج الحملات التي شنها ضباط مباحث المرور بمراكز ومدن المحافظة للقضاء على ظاهرة "السايس"، حيث تم ضبط 23 عاطلاً قاموا بخلق مواقف عشوائية وفرضهم إتاوات على المواطنين بدون وجه حق، كما تم ضبط عدد من التوك توك والدراجات البخارية الغير مرخصة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة للتحقيق.
 

مرور الغربية

مباحث مرور الغربية

حملات مرورية

مواقف عشوائية

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