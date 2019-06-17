ضبط وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدامى بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وقسم التغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق شنت اليوم الإثنين حملة على المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الحملة أسفرت عن ضبط 1652 من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وإعدام 735 كجم من أغذية مختلفة، وذلك لتغير في خواصها الطبيعية ، كما تم سحب 2 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها ، وتحرير 3 محضر جنحة صحية المنشآت الصحية المخالفة.



وأوضح مسعود أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات غلق منشأة غذائية بمدينة الزقازيق لوجود خطر داهم على الصحة العامة بها.



وأعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن حملات مراقبة الأغذية مستمرة على المنشآت الغذائية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.