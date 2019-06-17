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ضبط عصابة سرقت خزينة إحدى شركات المنطقة الصناعية بأكتوبر

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:26 م
ضبط عصابة سرقت خزينة إحدى شركات المنطقة الصناعية بأكتوبر حبس - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية بأكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتمكنت جهود  الأجهزة الأمنية بالبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ تقدم به مالك شركة كائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى قدره "700 ألف جنيه".

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم سائقين، و4 عاطلين وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بعدة مأموريات مشتركة بين مديريتى أمن الجيزة والفيوم وقطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهمين عدا أحد العاطلين .. وبحوزتهم" عدد 2 بندقية آلية وعدد 15 طلقة نارية من ذات العيار " وكذا السيارتان المستخدمتان فى ارتكاب الواقعة، وهى ميكروباص ،وسيارة نقل.

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقرر أحد السائقين بأنه نظراً لسابقة عمله كسائق يتعامل مع الشركة محل البلاغ فى نقل منتجاتها وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بخزينتها إتفق مع أحد العاطلين على سرقتها وفى سبيل ذلك إستعان الأخير بباقى المتهمين وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين عدا أحد السائقين مستقلين السيارات المضبوطة حيث قام أحدهم بالإنتظار بالسيارة قيادته أمام الشركة لمراقبة الطريق وتوجه باقى المتهمين بالسيارة إلى السور الخلفى للشركة وتمكن ثلاثة منهم من دخول الشركة بإسلوب تسلق السور ودلفوا إلى مكتب الحسابات وقاموا بكسر الخزينة والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية وهربوا واقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم وأضافوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع،  وأرشدوا عن مبلغ مالى قدره "378 ألف جنيه"، وأضافوا بأن باقى المبلغ المستولى بحوزة المتهم الهارب ، كما أرشدوا عن الأدوات المستخدمة فى كسر الخزينة  "أجنة ، مطرقة"، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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سلاح نارى

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