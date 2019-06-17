ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات فى المنوفية

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية المبذولة لضبط الخارجين على القانون، وخاصة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات فى محافظة المنوفية، حيث أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة شبين الكوم بقيام كلاً من عاطلين سبق اتهامهما فى 8 قضايا متنوعة، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الحقائب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب وسرقة حقيبة يد من إحدى المواطنات وبداخلها مبلغ مالى قدره "14 ألف دولار – هاتف محمول" وبإرشادهما أمكن ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.