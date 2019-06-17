ضبط طالب صور امتحان الفلسفة بالمحمول وآخر يغش فى الأحياء بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أكد مصدر بكنترول أسيوط أنه تم ضبط طالب بإحدى لجان إدارة ديروط التعليمية صور امتحان الفلسفة بالمحمول وآخر بالبدارى حاول الغش بالمحمول أثناء امتحان الأحياء وتم تحرير المحاضر اللازمة لهما.

وأوضح المصدر، أنه تم ضبط الطالب "ع ي م " بلجنة مدرسة زيد بن حارثة بديروط صور ورقة إمتحان الفلسفة بالمحمول وشيرها عبر موقع التواصل الإجتماعى وفى لجنة البدارى الإعدادية بنين تم ضبط الطالب "إبراهيم س ع أثناء محاولته الغش بالمحمول فى ماة الأحياء.

ويؤدى اليوم طلاب القسم العلمى شعبة العلوم الامتحان فى مادة الأحياء بينما يؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة الديناميكا ويؤدى طلا بالقسم الأدبى الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.